台南市議會第3屆第6次定期會今天開幕，國民黨及民進黨等議員都關切台南體育發展，要求市府將教育局體育處升格為體育局；台南市長黃偉哲表示，未來會朝充實人力的方向著手進行，升格體育局也會是選項之一。

國民黨市議員李中岑以自身為例，她曾是划船選手，當選手時，比賽機會是更上層樓的養分，但民進黨執政後，選手卻沒有出賽機會。她說，教育局本部現有225名員工、體育處47名員工，這樣的人力要負責學校運動場館建設和修繕，何來餘力辦妥後年登場的全國運動會？屆時是否要向其他縣市借場館？成立體育局這麼難嗎？

議員蔡淑惠表示，這次定期大會，教育局有10案墊付款案，體育處占9項，預算高達1.2億元，以體育處現有人力，有辦法因應嗎？議員蔡育輝說，體育處人力不足，後年還要辦全國運動會，若不趕快調兵遣將，不但全運會辦得不好，墊付款新建案品質恐將更為堪慮。

民進黨市議員呂維胤說，六都目前僅台南市和新北市未設體育局，台南市自詡為國球棒球故鄉，成立體育局才可望提升台南的體育能量。

體育處回應，目前編制3組，正式員額32人，將先充實人力，後續視財政及人力情況，檢討組織改制可行性。

體育處強調，提供選手及民眾友善運動環境是推動友善城市的重要指標，台南市爭取教育部前瞻二期計畫，爭取2座全民運動館計畫經費2.6億元，包含8行政區共9案運動場館興建，整建計畫經費約1.2億元，2023年將承辦全國運動會，已獲核定14處競賽場館經費逾1億7000萬元。