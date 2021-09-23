繼中國大陸上周四表態申請加入CPTPP後，我方急忙跟進，行政院今 (23) 日舉行記者會，國發會主委龔明鑫正式宣布周三已向紐西蘭遞件申請。隨兩岸爭相加入，這個前身為TPP的國際經貿組織真有這麼香?而台灣想要成為其中一員，未來更有3道關卡待考驗。

因美國前總統川普2017年1月退出TPP（跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定）而更名的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），現由日本帶頭，11個成員國包括日本、加拿大、紐西蘭、澳洲、新加坡、馬來西亞、越南、墨西哥、智利、秘魯、汶萊，2018年簽署生效。

致力於降低亞太地區的關稅壁壘，促進地區貿易自由化的CPTPP，成員須遵守經濟與服貿自由化、智財權保障、維護勞工權益、政府採購透明化與反貪腐等規範。

CPTPP成員國人口規模近5億、占全球7%，總GDP超過11兆美元、占全球13.3%，且貿易值占台灣貿易總值逾24%，龔明鑫稱若加入，GDP估可累增逾2％，因此雖對農業、汽車、石化、鋼鐵金屬等產業衝擊甚鉅，台灣仍力拼參與，但想順利成為會員國，仍有3關待解鎖。

關卡1：國際談判人才斷層不足

行政院前院長陳冲受訪時分析，2000年後藉參與WTO（世貿組織）諮商培養的人才漸凋零，ECFA（兩岸經濟合作架構協議）談判時已青黃不接，但人才與經驗卻是協商國際多邊經貿協定時不可或缺的一環，推動CPTPP入會程序時，我方是否有足夠人才至為關鍵。

關卡2：正視可能開放核食的現實並凝聚共識

有學者分析，美國退出後的CPTPP，現狀類似當初當年的WTO，我方經10多年努力，仍比大陸晚一步入會，如今兩岸幾乎同時申請，包括名稱或方式肯定需長期折衝妥協，免不了受國際政治局勢影響干擾。

同時，台灣近年賣力拉攏日本，但想在CPTPP一事獲支持，外界多認為，是否願意開放福島農漁產品等核食進口，才是能否取得日本政府這一票的最終關鍵。

關卡3：會員國得全票通過

目前輪值主席國日本雖表態支持，但大陸已搶先一步申請，由於採共識決，需全體會員國票通過才能成功，台灣想順利加入仍有難度。大陸則因孟晚舟案與加拿大產生嫌隙、與越南則有領土爭議，恐怕也難以全票過關。

此外，與其忙著與跟對岸較勁CPTPP，不如反思20年來全世界FTA增加600多個，台灣只參加4個占貿易額約0.4％的協定。

且比起CPTPP，東協10國發起的RCEP（區域全面經濟夥伴協定），會員國有中、日、韓、紐、澳等16國，涵蓋全球22億人口，GDP達26兆美元，規模與廣度都更勝一籌，台灣卻「捨大就小」，也讓部分學者直呼可惜。