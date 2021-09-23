泰國佛統府19日上午11時許30分，發生一起令人匪夷所思的事件，3名年逾8旬的兄妹，一同住在稻田邊一處木屋中，其中82歲么妹已病逝，同住的兄姊卻渾然不覺，直到3人的姪女前來送餐，拉開蚊帳才發現小姑姑已死亡多日，屍體開始發臭腐爛，而與小姑姑睡同床的二姑姑，竟然以為妹妹只是睡著了。

據《中國報》報導，警方接獲當地村長報案，緊急趕赴現場，進入屋內拉開蚊帳一看，床上躺著一名已經死亡多日的老婦人，遺體不但已發臭腐爛，還爬滿了蒼蠅，讓人看了怵目驚心。

死者的50歲姪女帕那樂對警方表示，她當天上午為3人送餐，走進屋裡呼喚卻一直未獲得回應，找不到人才去拉蚊帳，沒想到卻發現小姑姑已經死亡，因而慌張的打電話向村長求助。

帕娜樂表示，3人平常住在一起，大伯父現年86歲，二姑姑84歲，2人都未婚，不僅耳朵不好，也無力行走，最小的姑姑則患有糖尿病和肥胖症，疫情發生後因擔心被感染，就此沒再就醫。沒想到大伯和二姑姑，竟然不知道小姑姑已經死亡多日。帕娜樂說：「二姑與小姑2人平時睡同床，二姑身體也不好，才以為小姑只是睡著了」。