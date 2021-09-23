羅馬尼亞（Romania）17日發生一起婚鬧意外，一對新人在宴客時，親友在打鬧之間捧起新郎玩起人體拋接，卻沒接好，害得新郎頭部著地「倒栽蔥」，造成脊椎骨折，事發當下新娘就在一旁全程目睹。

據英媒《Daily Mail》報導， 17日時費立蒙（Filimon）與妻子在羅馬尼亞一處度假村舉辦婚宴，眾人在活動上開心跳舞飲酒，突然間有幾位男性友人為了慶祝費立蒙新婚，一把抱起他向上拋甩，大膽玩起人體拋接。

悲劇的是，眾人在第二次拋起費立蒙時，並沒能接住他，透過事後曝光的影片可見，費立蒙被拋起後，在空中失去重心，且頭部向下重摔落地，一旁的親友聽到聲響後，全都嚇得圍過去關心，費立蒙的妻子原本在一旁開心的跳舞，卻意外目擊了丈夫受傷的過程。

報導稱，費立蒙被送往醫院急救後，被醫生診斷受有脊椎骨折，僅雙手能正常活動，下半身呈現癱瘓狀態，但還需要做進一步精密檢查，以徹底釐清究竟傷及何處。此外，費立蒙亦聯繫上律師，不排除對在婚宴上拋甩他的賓客提告。