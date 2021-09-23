富邦悍將投手游霆崴22日先發面對樂天桃猿主投8局失3分，繳出個人生涯最長的單場投球局數，他透露，投手教練布魯斯本來在第6局就想把他換下，但他看到近期球隊「燒牛棚」的狀況，主動要求續投；他也認為，經過這幾年的磨練，心態部分成長最多。

游霆崴昨天首局挨林泓育2分炮失分，但他之後就回穩，直到第8局才又廖健富安打丟掉第3分，最後留下用96球投8局，被敲8支安打，包含1支全壘打，投2次三振、無四死球，失掉3分的優質先發。

「當下投完覺得身體還可以，沒有很疲勞。」游霆崴透露，原本投完6局時投手教練布魯斯就想將他換下，但他想到球隊近期參與多場延長賽，牛棚戰力非常吃緊，「我覺得我還可以，就主動跟他要求，近期牛棚很累，那時我又下二軍，想幫忙也幫不上，看他們那麼累就想多分擔一點。」

投完8局球數還未破百，游霆崴坦言自己有想過完投，「但第8局又多掉1分，多掉1分對球隊壓力滿大的，所以就交給後面的投手。」昨天游霆崴靠守備幫忙減少用球數達到不錯的效果，「先發投手的節奏、節省球數滿重要的，自己就是盡量把球投在好球帶邊緣，一局一局來，其實我也沒想到自己能投到8局，就讓它順其自然發生。」

職業生涯來到第3年，游霆崴本季先發出賽場次已突破歷年，他認為，今年最大的進步是心態更成熟，「前2年心態會比較急躁，也不知道怎麼去了解打者，今年了解怎麼去投球、抓比賽節奏，也更能掌握打者弱點和反應。」