男星言承旭昔日以偶像劇《流星花園》男主角道明寺爆紅，和周渝民、朱孝天、吳建豪組成男團F4紅遍全亞洲，至今仍是萬千少女的男神，在影視圈也累積不少代表作；近日言承旭因為參加選秀節目《披荊斬棘的哥哥》，又引起熱烈討論，在最新的舞台表演唱歌更數度落淚，被主持人劉濤問為什麼哭了，他坦言想到林志炫和他說的徐志摩的故事，沉浸在其中，感動所有人包括自己。

大陸選秀節目《披荊斬棘的哥哥》播出後話題不斷，每次公演舞台更獲得好評，哥哥們表現也都在網路上發酵，最新一集中言承旭、林志炫、張雲龍和黃征演繹歌曲〈偶然〉，原本被酸除了外貌其他什麼都沒有的言承旭，在經過林志炫指導下，歌唱實力突飛猛進，讓觀眾都相當驚喜。

言承旭在節目《披荊斬棘的哥哥》的表演中，掉下男兒淚。(圖/ 摘自微博)

主持人劉濤透露言承旭在彩排時就哭了好幾回。(圖/ 摘自微博)

在演唱時言承旭眼淚在眼眶打轉，十分投入在歌曲意境中，溫柔又深情的模樣感動不少人；而主持人劉濤也透露，言承旭在彩排時就默默哭了好幾回，並問他「為什麼哭？」，言承旭坦言「就是炫哥告訴我那個徐志摩的故事」，但馬上被劉濤突襲，反問「不是自己的故事嗎？」，讓觀眾和網友們看得津津樂道。

言承旭這組哥哥演唱的歌曲〈偶然〉，歌詞源於徐志摩的詩詞，因此林志炫讓言承旭代入情緒，讓他能更投入歌曲中，進而唱得更有味道；不過，一些內行網友猜測言承旭或許是想到過去和林志玲的一段情，才能唱到那麽有感情，不禁掉下男兒淚。