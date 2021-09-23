26歲網紅黃琳擁有亮麗外型、火辣身材，因五官神似Angelababy有「台版Angelababy」之稱，而其實她在讀大學時就小有名氣，被封為「世新女神」，多次登上PTT表特版，最近她從美國度假回台，繼續放送火辣福利，曬出床照，蜜桃臀被看光光，讓粉絲直呼太犯規。

黃琳前陣子去夏威夷度假，日前返台隔離出關，最近在IG分享一張惹火床照，只見她披著一頭長髮，身穿成套粉紅色內衣褲，趴在床上，一個回眸露出嫵媚眼神，嘴上還叼著一顆大草莓，性感又撩人的氛圍，火辣破表。

惹火的是，黃琳只穿內衣褲，露出大片光滑嫩肌，不但內衣有個腰間的綁帶設計，凸顯出她的纖細蠻腰，側身更看得到她上圍相當傲人，還有更吸睛的是，兩瓣渾圓翹臀完全被看光，逆天S曲線讓大批粉絲看了暴動留言「你看起來比草莓更好吃」、「太扯了吧」、「好美好甜」，連輔大豪乳女神奎丁也前來大讚「辣辣」。

黃琳日前到夏威夷度過一段美好的假期，之前還穿著深V開到逼近肚臍的低胸上衣去高空跳傘，並不忘用各種俯視、仰視等角度拍下認證照，使得W型雙峰弧線一覽無遺，半球幾乎快掉出，邪惡視角辣爆，而第一次嘗試高空跳傘，她也興奮喊是最棒的體驗「人生成就解鎖」。