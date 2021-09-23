鎖定全客層的新光三越台北南西店向來是周年慶風向球，今年為了搶搭振興五倍券將周慶延後一周展開，趁10月7日開打前，讓往年在周慶期間舉辦的「日本商品展」先暖身，今（23日）起至10月5日於一館9樓活動會館，集合35個品牌，較去年30家多，2成是初登場新品牌，店長劉智婷表示，這次以史上最強陣容，業績挑戰2500萬元，目標成長5%，再創新高。

新光三越台北南西店日本展，京都長岡的仙貝米菓專賣店「小倉山莊」初登場。（郭家崴攝）

這次初登場品牌，包括京都長岡的仙貝米菓專賣店「小倉山莊」、橫濱必吃的人氣拉麵店「鶴一家拉麵」、京都宇治抹茶甜點專門店「一O八抹茶茶廊」；南西獨家則有浅草メンチ炸肉餅、VORG爆漿鬆餅；還有網紅激推的北海道札幌的療癒甜點「Fruit Club果實俱樂部」水果花三明治、可樂罐造型蛋糕。

根據觀察，這2年因疫情無法出國，去年日本展在周慶期間，業績較前年成長3成，超過2300萬元；今年貨量更增強、日本直送商品再增加，其中，水果除當季的「日本麝香葡萄」，再新增「日本熊本梨」；去年熱銷1500組的日本展釧路冰鹽熟成鮭魚半身買1買1組合再登場，30日起還引進佐藤水產喜知次一夜干等，即日起可預購。由於8月以來不少人等五倍券，消費趨於保守，這次日本展藉由組合優惠，希望能讓平均2、3000元的客單價再拉高。

新光三越台北南西店日本展獨家登場，浅草メンチ炸肉餅（牛肉/海鮮），每個80元。（新光三越提供）

劉智婷觀察，三級警戒期間，最嚴峻的6月客人、業績最多掉7成，但熟客系統緊抓著客人，400個專櫃平均2至3人，加上自營人員200多人，「人人都要會上架、人人都是商城」，以客製化服務，讓數位業績超過4000多萬元創新高，是去年的千倍成長。目前客人已回來9成。

近月來，台北南西店不斷強化「食」力，8月在一館7樓引進投資幾千萬元裝潢、全新店型的「老亁杯」，有落地窗可觀賞無敵夜景，回頭客比例高，超過台北信義區分店，目標1年業績要達8000萬元。

三館B1美食街趁周慶前大變身，本月起陸續引進4家餐飲品牌，包含9月1日新開西區首家以手沖咖啡為主的「CAMA」咖啡；9月29日迎來紅花集團旗下平價鐵板燒「漾紅花」；10月初星級名廚操刀的港式餐飲「點8茶記」首度登台；10月20日還有日本銀座迴轉壽司「美登利」百貨首店。

新光三越台北南西店日本展獨家登場，VORG爆漿鬆餅有多種口味。（新光三越提供）

今天在日本展外，同時還是周慶預購會，今年活動較為精緻，動員的客人較往年多1成，雖顧客取消率比較多，明顯比較精打細算，但回櫃率仍有往年的7至8成。也觀察到長時間戴口罩對彩妝銷售相對壓力較大，1至8月彩妝掉3成，但保養、香氛、lifestyle商品仍看好。

新光三越台北南西店日本展獨家登場，VORG爆漿鬆餅有多種口味。（新光三越提供）

新光三越台北南西店日本展獨家登場，VORG爆漿鬆餅，每個80元至100元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店日本展Fruit Club果實俱樂部-芒果花/草莓水果三明治、可樂罐造型蛋糕，獲網美和年輕族群喜愛。（郭家崴攝）