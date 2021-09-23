產發處辦理的「望海巷漁港景觀橋工程」，獲得「最佳規劃設計類金質獎」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

2021國家卓越建設獎今天頒獎，基隆市政府一舉摘下4項大獎，市長林右昌表示，基隆近年的蛻變大家有目共睹，感謝來自全國的優秀人才，一起推動基隆的重大建設。

林右昌說，基隆的市政建設在國家卓越建設獎獲得4大獎項，是對市府莫大肯定，基隆近年來迅速蛻變，其中重要因素是有來自全國優秀的規畫設計師，參與城市改造，市府會持續與這些優秀的專業人士合作，實現更多理想。

都發處推動「基隆山海城串聯再造計畫」在二分局舊址建置立體豎梯，奪下「規畫設計類」，工程預計年底完工。藉由景觀電梯與空中廊道將旅客從義二路帶到約60公尺高的主普壇廣場，提供便捷的人行垂直動線，讓市民與遊客從不同的視角眺望基隆，未來必將成為新亮點。

產發處辦理的「望海巷漁港景觀橋工程」，獲「最佳規劃設計類金質獎」，連結港區外堤與內提，跨越漁港的自行車skyliner，海天一色的景觀，吸引眾多遊客造訪，在9月17日啟用前，就已成為基隆濱海新景點。

文化局修復完成的市定古蹟—「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」修復工程，獲最佳環境文化類金質獎；藉由古蹟串連，縫合基隆東岸大沙灣歷史文化園區。市府預告將於10月9日舉辦啟動活動，歡迎全台灣民眾一同到場，見證文化翻轉城市的嶄新蛻變。

另外，工務處辦理的「七堵區實踐路19及21號橋改建工程」，獲「施工品質優質獎」，民眾不用繞行產業道路及友諒橋，大幅縮短行車距離3.5公里，更提高通行的便利性及舒適性。