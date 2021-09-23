隨著各品牌疫苗陸續到位，本周也BNT疫苗校園接種也開跑，截至目前統計，全國疫苗人口覆蓋率已達5成。中央流行疫情指揮中心透露，未來BNT到貨量較大，不過由於莫德納疫苗到貨速度仍慢，但衛福部長陳時中坦言，會考慮莫德納混打BNT疫苗。然而專家卻認為，兩劑都打同款疫苗比較好。

本周BNT、AZ、莫德納疫苗同步開打，各縣市12-17歲校園接種方案也陸續進行，中央流行疫情指揮中心今（23日）宣布，昨（22日）全國共施打17萬6799劑疫苗，疫苗人口覆蓋率50.16％，劑次人口比57.95％。

為了解決「第二劑孤兒」現象，指中心指揮官陳時中表示，莫德納第二劑確定是由mRNA疫苗作為備案。(資料照／張鎧乙攝)

儘管BNT開打，仍有近60萬人想打莫德納，且為了解決「第二劑孤兒」現象，指揮中心指揮官陳時中表示，未來可能仍以BNT疫苗進貨量最多，已經請專家研擬莫德納混打BNT疫苗的本土研究。陳時中今在立法院受諮詢時也提及，專家對於mRNA疫苗互相混打都認為是可行，國際也認為這樣可行，莫德納第二劑確定是由mRNA疫苗作為備案。

根據《TVBS》報導，台北醫學大學附設醫院胸腔內科專任主治醫師周百謙指出，國外已經有很多莫德納和BNT的混打試驗，國內應該把重點放在接種間隔超過10周搭配混打的保護力為何？及高風險族群混打後的抗體反應才對。

周百謙強調，兩劑都接種相同的疫苗較不會有問題，台灣是因為疫苗到貨量不足才需要考慮混打，不過政府已經購買了明年度的第三劑疫苗，且都以莫德納為主，因此，未來很有機率第三劑都打到莫德納疫苗。