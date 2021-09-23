雲林縣北港鎮北港高中為讓鎮內北辰國小、建國國中女子排球隊隊員，能夠留在家鄉打球，今年成立高中女子排球隊，創隊初期資源不足，4家台商得知，23日捐贈1批價值10餘萬元的護具與相關用品，協助偏鄉孩子撐起在家鄉打球的夢想。

北辰國小為全台女童排球隊常勝軍，但因雲林縣內沒有國、高中接續養成，以往培養出來的優秀女排小將，全都被外縣市學校挖角，在熱愛排球的地方人士努力下，建國國中5年前成立女排隊，今年5月北港高中女排正式成軍，讓孩子從國小到高中，都能留在家鄉打排球。

不過北港高中女排隊草創之初，經費、資源都尚待補充，雲林縣議員蔡岳儒得知，引薦宏盛皮具（東莞）有限公司、東莞威保運動器材有限公司、WW HOLDING INC.、GUANG DER CROUP HOLDING CORPORATION共4家台商捐贈護具、服飾、毛巾、背包1批，23日在北港高中舉行捐贈儀式。

北港高中校長江耀淇表示，感謝蔡岳儒議員及北港地方人士對北港高中女排的支持，女排隊設定目標，將朝國內排球最高殿堂「高中排球甲級聯賽」前進。球隊首席顧問為北辰國小退休、北港地區女排元老黃文斌老師，總教練為北辰國小退休、曾帶領北辰國小女排拿下多次全台比賽冠軍的黃國賢老師，教練為北港在地子弟、曾擔任青少年國手的蔡翠容。

蔡岳儒指出，北港高中女子排球隊的成立，將留住雲林優秀選手，讓北辰國小、建國國中的排球小將們，能夠在家鄉接受高中女排的訓練。感謝4家台商的捐助，即使今年因疫情影響營運，但仍克服困難捐贈護具，用實際行動撐起偏鄉學子們的排球夢。