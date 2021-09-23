2021國慶焰火睽違20年重磅回歸高雄，23日晚間在高雄港灣試放3分鐘，民眾直呼「不過癮」。（柯宗緯攝）

2021國慶焰火將重磅回歸高雄，今（23）日晚間在高雄港灣試放3分鐘，吸引不少民眾在「大港橋」周邊冒雨卡位，所幸7時施放前雨停了，民眾得已一睹為快，但直呼「不過癮」。今晚試放270發，最大尺寸僅有8吋，但當天最大有達16吋，高空大口徑焰火數量為歷年之最。

2021國慶焰火睽違20年重磅回歸高雄，23日晚間在高雄港灣試放3分鐘，民眾直呼「不過癮」。（柯宗緯攝）

2021國慶焰火睽違20年重磅回歸高雄，23日晚間在高雄港灣試放3分鐘，民眾直呼「不過癮」。（柯宗緯攝）

高市府與國慶籌備委員會今早舉辦記者會公布多項亮點，活動採預約制，全面座席並實聯制，當晚8時將施放總長30分鐘焰火，沿著港灣施放面寬超過3公尺，360度全視野，盼兼顧防疫及振興，帶動觀光產值。

2021國慶焰火睽違20年重磅回歸高雄，23日晚間在高雄港灣試放3分鐘，民眾直呼「不過癮」。（柯宗緯攝）

民眾在大港橋周邊卡位欣賞國慶焰火試放。（柯宗緯攝）

高市府副祕書長郭添貴指出，今晚試放焰火最主要目的是希望定位非常準確，讓所有觀賞點都看得見，觀光局12組人力到周邊方圓360度去視察，今天180秒、270發，但最大尺寸只有8吋，未來正式施放會有10吋、12吋、16吋，都是歷年來之最。

郭添貴表示，今晚試放也開啟防疫振興的序幕，屆時國慶焰火將施放30分鐘，超過2萬8000發，大家可以拭目以待。至於預約系統將於25日正式公告，公布確切預約時間及方式，近期也會公布除了座席觀賞區域以外的最佳觀賞祕境，讓沒有抽到籤的民眾也能欣賞到焰火。

針對防疫計畫，高雄市長陳其邁今早指出，採分艙、分流、預約制方式降載觀賞人數，分艙部分設立蓬萊商港區、駁二、高雄流行音樂中心、鯨魚堤岸沿線周邊，為主要觀賞區域，最多容納2萬人入座近距離觀賞。