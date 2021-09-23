928教師節將至，但屏縣府23日宣布今年祭孔大典取消，除因縣定古蹟「屏東書院」（孔廟）趕不及在祭孔前完成整修外，也因目前疫情警戒維持在二級，在考量擔綱祭孔典禮學生的健康及避免群聚的情形下，決議取消祭孔，不過可期待明年的祭孔大典在孔廟整修完成後，會有不一樣的驚喜與感受。

屏東縣府指出，「屏東書院」自1979年重新修建落成後，於1988年列為縣定古蹟，並未進行大幅整修，而經日曬雨淋，加上孔廟本身為木構建築、屢遭白蟻啃蝕後，屋頂出現塌陷危機。

縣府說，孔廟因年代久遠如不整修恐成危樓，而為維護古蹟及屏東人的記憶，特別進行整修並加入原舊游泳池公園用地，擘畫成屏東書院園區，但因古蹟修復不易且因天雨影響，趕不及於28日前完工，加上學生是祭孔大典的靈魂人物，在未全面施打疫苗情況下，考量學生健康及場地因素，決定停辦祭孔大典。

屏東縣長潘孟安說，縣府為維護孔廟結構安全並提供民眾一個知性的地方，特別將舊游泳池與孔廟結合打造成屏東書院園區，而園區內除保留孔廟風貌外，也有親水設施提供親子休憩的地方，同時也將結合屏東公園、周邊體育館、日式建築區、共融式公園及百貨商家等，形成帶狀式的觀光廊道，注入新的觀光元素，帶動周邊產業發展。