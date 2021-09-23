經濟部今（23日）召開今年度第二次電價費率審議會，以國內經濟尚未復甦為由，決定10月電價不調漲，每度電價維持2.6元，創電價連7凍紀錄，但考量近年來氣候變遷愈發劇烈，5月的氣溫不停攀升，擬針對約2.5萬高壓用戶，提前至5月16日進入夏月電價。

經濟部表示，儘管國際燃料價格節節攀升，媒價、原油價格都狂飆，天然氣價今年漲幅更逾8成，台電希望調漲電價，不過經濟部考量疫情帶來的衝擊，國內經濟尚未復甦，以照顧民生、穩定物價優先，故決定10月電價不調整；上一次電價調漲於2018年4月，迄今尚未調漲，為電價「連7凍」。

然本次電價決定不調漲，但經濟部能源局長游振偉表示，每年夏月電價實施範圍為每年的6月至9月，但觀察近年來5月氣溫不停攀升，因此擬調整夏月電價從5月16日開始。

游振偉表示，計畫明年將先針對2.5萬高壓用戶開始，提前從5月16日開始進入夏月電價，但游振偉強調，這並非變相調漲電價，全年的電價需維持在均價，非夏月電價的部分會先調降，預計年底將結果送至電價審議會討論。