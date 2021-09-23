劉宇在選秀節目拿下冠軍組成限定團體「INTO1」出道。(取自湖南衛視YouTube)

大陸整頓演藝圈力道持續加碼，不只要求抵制違法失德藝人、高價片酬與飯圈文化，還要杜絕「娘炮」審美，惹得一票花美男偶像急忙改變裝容，紛紛改走陽剛風，連一向以精緻妝容聞名的《創造營2021》冠軍劉宇也不例外，近日卸去死白濃妝改走清爽男孩風，判若兩人的模樣引爆大陸網友熱議。

大陸21歲男星劉宇，因參加大陸選秀節目《創造營2021》拿下第一位，組成限定團體「INTO1」出道。能歌善舞的他，還有一張精緻如女孩的漂亮臉蛋，卻也因為經常以濃妝示人惹議。

劉宇近日以清爽大男孩風格現身直播節目。(取自微博)

如今大陸頒布禁娘令，劉宇終於不再化著宛如藝妓般的濃妝示人，今日現身改走清爽大男孩風的模樣，引爆大陸網友熱議，「說實話這是我第一次看清他長什麼樣，以後就這種妝容吧」、「終於像個人樣了」、「至少是個正常男生了，之前真的覺得他臉上粉底三層厚」、「雖然很普，但是比以前慘白妝容要好多了」、「五官素的像韓國人，但比濃妝好看」。

追求完美的劉宇，早前曾透露對保養的堅持，稱自己這段時間正在美白，還為了追求顯白，把腿毛都給刮掉。更有圈內的化妝師爆料，一些男偶像為了在鏡頭前更白、更美，對粉底也追求最白最厚的，底妝白皙程度比女孩子還誇張。