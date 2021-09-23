「美國海軍學會新聞網」（USNI）22日報導，兩名研究中亞情勢的學者表示，在美國撤出阿富汗後，俄羅斯既不想軍事介入阿富汗，又不希望伊斯蘭極端主義分子藉機重返俄羅斯，已從原本的幸災樂禍，快速轉為要求美國「不能逃避」。

根據報導，挪威「奧斯陸和平研究所」（Peace ResearchInstitute Oslo）研究教授巴伊夫（Pavel Baev）表示，雖然阿富汗的情勢持續不穩定，但俄國並不想對當地進行軍事干預；不僅由於美國和蘇聯時代的慘痛經驗，更因為俄軍目前兵力吃緊，正於敘利亞和烏克蘭邊境部署大量部隊，並專注於鞏固該國在北極區域的國家利益。

但俄羅斯又擔心若阿富汗情勢持續惡化，將在中亞引發難民危機，並讓伊斯蘭極端主義分子藉機重返俄羅斯。巴伊夫指出，1990年代處於內戰狀態的阿富汗，便成為車臣分離主義組織成員的避風港，並持續對本土進行支援，導致俄羅斯在1991年和1999年出兵車臣，至今則持續面臨恐怖攻擊威脅。

俄羅斯試圖透過外交手段穩定阿富汗局勢，包括呼籲美國解凍阿富汗政府存放於美國銀行內的數十億美元儲備資金，以及恢復對該國的人道主義援助等，不過由於國際社會大多不願承認塔利班為合法政府，相關作業難以推進。美國國防大學（National Defense University）國際安全事務學院（CISA）副教授馬拉（Erica Marat）則在美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的論壇中指出，目前密切關注與推動阿富汗情勢的其他區域強權包括印度、巴基斯坦和中國大陸，但各方目標不一，難以進行合作。