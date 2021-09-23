去年新冠疫情爆發後，美國財政部以及美國聯準會聯手救市下，美股崩跌情勢回穩，甚至短時間內收復跌勢，並創下新高紀錄，加上這讓許多散戶願意進入股市投資，甚至在每次股市重挫之際擁入買盤，間接抵銷部分跌勢。不過，摩根大通最新研究報告指出，標普500指數的流量指標表顯示，逢低買進的心理正在降低。

據外國財經媒體報導，Nikolaos Panigirtzoglou等策略師團隊在周三發布研究報告指出，美股ETF本周一流出110億美元(約3千億元新台幣)，撇除季度期權、期貨結算等交易日，為今年以來收跌交易日最大單日跌幅，周二流入的20億美元也顯得相對小。研究報告相當擔憂，這與幾個月來逢低買進的行為不一致。

不過，數據分析公司 VandaTrack數據顯示，散戶同時在周一投入19.3億美元，創疫情以來第4大買超日，主要是集中在追蹤標普500指數的「SPDR S&P 500 Trust」（美股：代號 SPY）、追蹤那斯達克100指數的「Invesco QQQ Trust」（美股代號：QQQ），光是這2檔的總流入量就達3.37億美元，顯示仍有散戶願意在大跌之際逢低買進，但與流出110億美元相比較小。

標普500指數因為散戶逢低買進，保持在50日均線上，但隨著近期利空因素籠罩，道瓊供業平均指數盤中重挫近千點，跌勢創今年7月以來單日最慘，標普500指數失守支撐，報告指出，未來幾日仍須關注這種狀況會持續多久，若仍有許多資金湧入ETF，才能消除疑慮。高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示，投資人應該利用股市下跌10%的機會買進股票；BTIG策略師Julian Emanuel則是認為，最近的股市疲弱將用來測驗投資人在市場的信心程度。

今年7月19日美股盤中暴跌千點，主要是受到Delta變種病毒疫情衝擊美國經濟復甦，但根據《Business Insider》當時報導，散戶買進ETF達21.8億美元，包括 SPY單日購股值達4.82億美元，以及QQQ，也獲得買盤支持。

Vanda Research分析師Eric Liu指出，散戶把ETF當成逢低進場的標的，這也緩和美股跌勢，近來散戶購買ETF 的力道，更是超越其他標的。