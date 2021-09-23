Darren與鍾欣凌合拍廣告相見歡。（國際富豪汽車提供)

鍾欣凌訝異二兒子楊銘威竟然有錢買車。（國際富豪汽車提供)

鍾欣凌發揮影后級演技三秒落淚。（國際富豪汽車提供)

鍾欣凌、楊銘威為VOLVO同台飆戲。（國際富豪汽車提供)

準金鐘視后鍾欣凌與兩位準金鐘男配角「兒子」 Darren 邱凱偉、楊銘威，繼《我的婆婆怎麼那麼可愛》之後，再續前緣，一同為VOLVO拍攝廣告。劇中兩位兒子為了買車分別與媽媽鍾欣凌鬥智，寵溺兒子的媽媽鍾欣凌最終照單全收。其中鍾欣凌一場與兒子楊銘威的對戲，使出「三秒落淚」絕招，楊銘威當場被嚇到，他笑說：「我跟『媽媽』說，你怎麼這麼厲害！結果她回我說：太久沒工作，要好好表現一下！」

在劇情中兩位「兒子」為了買車分別與媽媽鍾欣凌「鬥智」出盡奇招，現實生活中三位都對子女教養問題有一套見解跟方法，鍾欣凌對付兩位寶貝女兒的方式是「交換條件」，她笑說：「女兒如果對我予取予求，我也這樣對她們，比如說她們想喝飲料，我就要她們好好吃飯，或是我要工作時要她們聽話乖乖寫功課，就會給她們零用錢交換，不會盲目的予她要甚麼我就給甚麼，我會有條件的交換。」不過鍾欣凌在老公眼中「溺愛」程度頗高，她笑說：「我女兒把我的話當耳邊風，叫刷牙要叫20分鐘，但爸爸一叫就馬上去！至於有個寶貝兒子的 Darren 對小孩的管教方式是「可以疼愛但不能溺愛」，他表示：「同時我也會以身作則，因為大人在做孩子在看。

鍾欣凌跟兩位女兒在家常常愛吐槽，她笑說：「有一次地震過後跟她們講遇到地震要怎麼應變，結果大女兒兔寶先一句『媽媽你不要翻身太大，因為你像地牛一樣翻身會地震！』正當鍾欣凌覺得好氣又好笑之餘，二寶接話：「姐姐你怎麼這樣說媽媽！她其實是粉紅豬！」童言童語又帶些吐槽好笑的話語，讓鍾欣凌非但不生氣，還樂在其中。

三人首次拍攝車系列的廣告，鍾欣凌透露自己從小至今考了5次駕照仍然沒過，未來想換大台休旅車的鍾欣凌更笑說：「年輕的時候當然愛跑車，但隨著生了小孩之後，安全還是最重要。我記得有一次坐了跑車，發現不太適合我，因為我發現一坐進去我竟然爬不起來，加上跑車底盤太低，得靠大腿很有力才爬得起來！」

Darren 透露過去家裡爸爸有一台 VOLVO 760 ，每次都會載著他們上山下海，他常看車子相關資訊及影片，坦承在安全的前提下愛開快車，他笑說：「最痛恨不打方向燈的人！」而楊銘威則對於 VOLVO XC90 七人座休旅車非常動心，楊銘威笑說：「很多人都以為我開車很快，但殊不知我是屬於開慢車一派，還是個超級安全駕駛！而且我開車不愛聽音樂及廣播，喜歡安靜地開車！」