國民黨主席選舉在即，身兼國民黨中常委的高雄巿議員黃紹庭23日臉書表態支持回鍋參選的朱立倫，他說2022國民黨沒有本錢分裂、也不能再輸，要找出一個2022可以勝選的黨主席，因此他支持有完整行政經驗的朱立倫。

PO文一出，朱立倫也在底下留言：「謝謝紹庭，我們一起拚！國民黨要走中道理性，要回應民眾的需求，才能獲得主流民意的支持。讓我們成為必勝藍！」

「必勝藍！台灣不能繼續空轉！925黨主席，我支持朱立倫，正藍倫」黃紹庭臉書表示，蔡政府自2016年執政至今，台灣便處在一個以「口號」、「內宣」治國，讓「網軍」、「1450」霸道橫行的狀態。

民進黨蔡政府所提出來的「一例一休」、「能源政策」、「美豬進口」等，到這兩年來荒腔走板的「防疫、疫苗、紓困」政策倒行逆施，盡讓台灣社會處於不斷地空轉與虛耗。

黃紹庭說，他在2020年國民黨大選失敗後補選上中常委，身兼藍營民代及參與中央決策權力核心，試圖為這百年老黨投注一絲改變的心力。然而，過去這一年多的時間，經歷了「罷韓」和「高雄市長補選」，及後來與監督人民所寄望的防疫政策，藍營似乎仍未能取得多數基層民意的期待。

即將到來的2022選舉，國民黨將再面臨一次選票的考驗，沒有本錢分裂、也不能再輸，如何達到基層支持者的期待、如何順應主流的民意，走出國民黨中道、理性的穩健路線，才能重新贏得台灣人民的支持。

他呼籲，找出一個2022可以勝選的黨主席，是9月25日所有黨員先進們需要審慎思考的，這一次，他支持有完整行政經驗的朱立倫。