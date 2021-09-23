蘇花改30日中午起試辦大型重型機車通行。（圖／公路總局提供）

公路總局今（23）日表示，蘇花改全線自30日中午12時起，試辦251C.C.以上大型重型機車通行，試辦期為期6個月，期間將蒐集各項數據分析，做為未來是否開放大型重機的決策基礎。

公路總局指出，蘇花改全線於109年1月全線通車後，小型車、大客車與大貨車等通行車種運作已趨於穩定，為兼顧其他用路人通行需求，第四區養護工程處將試辦開放251C.C.以上大型重型機車通行，並辦理評估作業，藉由試辦期間蒐集之數據進行分析與評估後，做成結論建議以為後續推動之決策基礎。

試辦計畫已奉交通部核定，並訂110年9月30日中午12時起試辦大型重型機車通行蘇花改路段，試辦期間為期6個月，開放通行路段為：蘇澳至東澳段(台9線104K+130~113K+420)、南澳至和平段(台9線124K+640~145K+061)、和中至和仁段(台9線148K+840~154K+149)，試辦期間委託評估單位將以抽樣方式觀測與檢核隧道內的秩序、行為、安全及環境等指標，並據以分析評估開放大型重型機車通行的適宜性。

公路總局提醒，大型重機駕駛人應依速限標誌行車，進入隧道時開啟頭燈，與前車保持50公尺行車安全距離，且隧道內行駛左側混合車道，禁止行駛路肩，更禁止超速、超車等危險駕駛行為，公路總局已設置多處自動偵測設備，全面掌握隧道內行車秩序。