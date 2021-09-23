2021亞洲盃女籃賽9月27日起在約旦安曼進行7天賽事，前4名隊伍獲得明年在澳洲舉辦的世界盃女籃賽門票，全隊23日晚間搭乘阿聯酋航班出發。

本屆亞洲盃女籃中華隊由錢薇娟擔任總教練，近日她的行程相當忙碌，因為還是T1職籃聯盟會長的她，要拜訪縣市首長及行政院副院長兼中華職棒大聯盟會長蔡其昌，今年6月她也擔任過中華女籃3對3代表隊教練，率隊前往奧地利與匈牙利參賽。

今年全球新冠肺炎疫情仍嚴峻，能代表國家參加國際賽，代表球員之一、國泰女籃隊員林育庭表示：「現在能出國比賽真的很不容易，很開心可以入選中華隊。儘管集訓只有短短1個月，非常珍惜每一次訓練，期許能幫助中華隊拿下好成績，平安順利！」

隊友陳薇安也說：「在新冠疫情之下沒有後顧之憂的集訓，真的很不容易，雖然只有短短的1個月，但很謝謝國泰的支持，我們會全力以赴的面對比賽。」

這次亞洲盃女籃分組預賽中華隊和澳洲、中國大陸及菲律賓同組，因時差關係，中華女籃隊首戰台北時間9月28日凌晨0點對澳洲，9月28日晚間9點出戰大陸，9月30日凌晨0點對壘菲律賓，分組第1直接晉級，分組第2、3名進行交叉對決，贏家晉級4強。

疫情期間選手們出國比賽，國泰金控相當重視球員防疫，所有國泰女籃選手皆完成兩劑新冠疫苗接種，也準備完善的防疫包提供選手出國使用，國泰女籃好手們除了積極備戰亞洲盃賽事外，球員也於9月初參與3對3賽事，力拚國際賽積分，接下來還有全運會、WSBL等賽事。