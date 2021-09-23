桃園市消防局第一大隊9月23、24日於夜鷺生態埤塘辦理船艇及船外機訓練。（消防提供）

桃園市消防局第一大隊轄管桃園區、龜山區及八德區，除有南崁溪流經，還有桃園大圳、莊敬大池等埤圳，時有出勤救溺案件需求，為強化新進消防人員救援應變能力，第一大隊9月23、24日於夜鷺生態埤塘辦理船艇及船外機訓練。

第一救災救護大隊長賴志忠表示，隨著疫情降溫，各地水域活動逐漸解封，雖夏日已接近尾聲，但天氣炎熱，民眾出遊及戲水的人數將大增，有必要維持消防人員熟練的水域救援能力。

這次訓練課程有水域救生裝備介紹、拋繩槍操作、橡皮艇及船外機組裝、操作等內容，參與訓練人員來自第一大隊各分隊新進人員共18名；有鑑於先前嘉義縣水域訓練不幸發生的意外，訓練期間將全程搭配1名訓練安全官於岸上確認，若有任何安全疑慮將立即暫停訓練，確保訓練同仁安全。

賴志忠也呼籲，雖然水域活動解封，建議民眾從事水上活動仍要選擇有救生員的安全水域或游泳池，不可前往公告禁水戲水區域，以免發生憾事，也教導民眾遇他人溺水，千萬不要輕易下水，一定要緊記救溺5步驟「叫、叫、伸、拋、划」：立即大聲呼救（叫），打電話報警（叫），利用竹竿、木條、衣物等延伸物（伸），抛送球、繩等漂浮物（拋），利用浮木、救生圈、保麗龍等大型浮具划過去等方式（划），間接進行搭救，千萬不可貿然的下水搶救。