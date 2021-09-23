跨性別者小E前年向桃園市大溪戶政事務所申請改變身分證性別，因未檢附變性手術證明遭拒。小E不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為，小E經精神專科醫師鑑定後，自我性別歸屬的認知長期偏屬女性，依大法官歷次釋憲見解，應給予相應權利保護，因此判戶所應准許小E變更性別，可上訴。

小E於2019年10月23日向大溪戶所申請將身分證性別從男性改為女性，但因未遞交變性手術證明遭拒，提訴願也遭駁回，因此提起行政訴訟，主張性別認同屬基本權，內政部函釋要求人民必須傷害自己身體，才可變更性別，違反法律保留原則、平等原則及比例原則。

合議庭指出，司法院大法官歷次釋憲見解，人性尊嚴及個人人格自由發展的維護，人格權、身體權、健康權及資訊隱私權等，均屬受憲法保障的基本權利，依此釋憲意旨，個人性別歸屬並非出生時依外部性徵認定即不許變動，仍應容許個人事後透過性別自主決定權的外在發展實踐而變更，並得依資訊隱私權請求變更性別登記。

判決理由感性指出，人在逐漸成長過程中，經由生理遺傳、家庭、教育、社會、文化等各因素交織影響下，培育出個人對其自我性別歸屬的心理認知，以及本於該認知的自主決定而對外展現的性別樣貌，並非總與出生時之生理性徵相一致，這種現象不應被視為病理或悖離常態的變異現象，法律規範上應予適度接受、承認，才能使每個人身心在社會中均能尋得安然自處的和平，以免再次發生「玫瑰少年」令人遺憾的早逝事件。

合議庭認為，內政部函釋要求民眾必須自費進行精神鑑定並施行變性手術，偶能申請變更性別，違反法律保留原則、比例原則及平等原則，已經違憲，大溪戶所依該函釋駁回小E變更性別申請，即有違誤，應予撤銷。

合議庭指出，小E為成年人，已有獨立自主的性別人格，經2位精神專科醫師鑑定後，確認其內在心理自我性別歸屬的認知，長期偏屬女性而趨於穩定，應認定其性別已由出生時依外部性徵判別的男性，變更為女性，法律必須給予相應的權利保護，因此判小E勝訴；不過，現行法律仍應有明確的統一標準，此部分宜由立法機關發動職權立法，以廣泛落實與此相關的自由民主憲政秩序。