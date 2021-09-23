玉山國家公園管理處加強整理園區停機坪，提醒民眾不可占用。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

山林開放後，疫情解封，民眾登山活動頻繁，山域意外也頻傳，黃姓山友攀登白姑大山，命喪山中；還有登山隊伍擅自在觀高停機坪搭帳棚，玉山國家公園管理處將依法裁罰，並列入黑名單禁止入山1年。

近日內，白姑大山、南三段及玉山國家公園，接連發生登山意外事件，其中，南三段就有3人陸續因為受傷無法行走，由於山高路遠，消防救難人疲於奔命，後來由直升機吊掛下山送醫治療，凸顯民眾登山前，未能評估自己的體能及健康狀況。

玉管處指出，9月20日上午11點，玉山園區內有民眾擅自在觀高停機坪上搭設帳棚，導致直升機載送消防人員執行緊急救難任務時，因擔心帳棚被強風吹起，捲入機翼將導致所有人員生命安全遭受威脅，經飛官判斷後，只能靠近地面後讓救難人員跳出機艙，徒增危險也浪費救援時間。

玉管處表示，停機坪是救難重要設施，不應占用，延誤黃金救援時間及危害救難人員安全，因此已配合保7總隊第6大隊，追查當日在山區宿營，總共6隊、23人的登山隊伍，違規隊伍將處以3000元罰鍰，並列入黑名單禁止入山1年，如果涉及違反《災害防救法》，也將移請相關主管機關開罰。

玉管處指出，隨著疫情稍緩，各地登山活動回溫，近日也陸續傳出山域事故案件，玉管處將全面加強整理步道設施、緊急救難停機坪及吊掛點的周邊環境，也提醒山友登山要自律，有計畫的登山，才能平安享受登山樂趣，也讓生態環境得以永續。