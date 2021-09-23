味全龍二軍23日在斗六迎戰中信兄弟二軍，龍隊先發投手廖任磊4局失1分及改披龍袍的投手陳明軒成為亮點，一軍總教練葉君璋對2人各自有期許。

廖任磊之前因控球狀況不穩下二軍調整，今天他再度先發出賽，4局用63球，被敲4支安打，投出3次三振、2保送，失掉1分自責分。

聽聞廖任磊此役的表現，葉總眼睛一亮，直言：「我覺得他對龍隊未來幫助會很大。」葉君璋認為，廖任磊是第1年回台投球，每個人適應能力不同，「有人第1年投很好，也有人第1年不好但越投越好，如果他能再穩定一點，對球隊會很有幫助。」

至於廖任磊的未來定位？葉君璋說：「希望能把他培養成『好的投手』，就看他是在先發、中繼還是救援能表現好，希望可以找到1個他可以投得很好的位置給他。」

而去年被富邦悍將釋出的投手陳明軒，今年改披龍袍，今天首度在二軍登板，中繼1局面對5名打者，投出三振、保送各1次，無失分。

葉君璋認為，以陳明軒許久沒上場比賽的情況下，這樣的內容還算OK，他也提到，若是陳明軒能夠調整到可以在一軍出賽，能對龍隊牛棚投手帶來不錯的經驗，「基本上他就是放牛棚，現階段牛棚也比較有空間，除了能力外，經驗也是很重要的一件事。」不過葉總也認為，陳明軒能力沒問題，「就是自我要求要再高一點」。