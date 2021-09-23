朱軒洋（左）在《逆局》與周渝民合力緝兇。（愛奇藝國際站提供）

朱軒洋（左）在《逆局》與周渝民合力緝兇。（愛奇藝國際站提供）

朱軒洋在《逆局》很敢衝，常把自己搞得一身傷。（愛奇藝國際站提供）

朱軒洋人氣炙手可熱。（群星瑞智提供）

朱軒洋人氣炙手可熱。（群星瑞智提供）

朱軒洋人氣炙手可熱。（群星瑞智提供）

22歲的朱軒洋出道短短3年，就以電影《下半場》入圍台北電影獎最佳新演員及男配角，今年更以《天橋上的魔術師》入圍金鐘獎男配角獎，在愛奇藝正熱播中的犯罪懸疑推理劇《逆局》飾演熱血菜鳥警察任非，他又表現討喜出色，與周渝民（仔仔）、李銘順等影帝前輩合作卻毫無懼色；戲裡的他總對著周渝民叫「梁炎東」，戲外也常脫口直呼「仔仔」，他受訪時笑說：「因為戲裡把仔仔當犯人習慣了，戲外也會突然忘了他是前輩」。

朱軒洋說，能跟仔仔、李銘順、張榕容這麼多厲害的演員合作真的很幸運，演起戲來很快樂，他常提醒自己要抓住機會、把他們當成的字典，除了常請教他們，也會仔細看他們演戲，只是有時看一看，會突然變成觀眾，忘了自己也在演。例如第一天跟仔仔對戲時就很緊張，忍不住盯著他心想：「哇靠！我在跟仔仔演戲！」結果就不小心變成觀眾、忘了自己也在演，而NG了。

朱軒洋年輕、敢衝，是《逆局》的「動作擔當」，跳河、打鬥的武打動作戲幾乎都靠他，戲裡戲外常一身傷，不過他有點不好意思地笑說：「好像我比較會把別人弄傷！」透露第二季有場廢墟打鬥戲，現場很多碎石頭，他跟某位演員對打、撲倒對方時，對方拳頭不慎畫到地板碎石頭，「結果他手一塊皮就掉下來了，他自己先用凡士林黏住皮再繼續打，結果很多沙子、灰塵全都黏在拳頭上面，掉的皮愈來愈大，邊拍還邊一直把皮推回來」，他坦言自己打到後來真的有點手軟。

他說，其實他算滿會保護自己，只是偶爾很衝，比較會把別人弄傷，例如動作組有滿多位就曾被他打傷，「因為我出拳太快，沒抓好距離，就不慎打到人家鼻子、流鼻血」。但也有一場他跟外籍移工的對打戲，他自己掛彩，「因為是第一次拍動作戲，不小心打到他的頭，但他的頭太硬，反而是我拳頭受傷，手腕到現在還歪歪的，當時從手腕到手臂、延伸到脖子全都牽扯受傷」。

出道至今接演的戲從來都不是輕鬆活，角色難度也高，不過朱軒洋說，「愈簡單、輕鬆的，反而愈難表現，像在《逆局》我只是要做的事比較多、篇幅比較大，從第1集到24集都有我，看起來難但容易被觀眾記住，如果換另一個角色不見得比較好，我可能要花更多心力，才能在短時間內讓別人看到我」。

對於入圍金鐘獎，他說是個驚喜，公布入圍當天他正為了工作梳化，經紀人看直播按擴音，他聽到自己名字時有裝酷「笑一下」；看似淡定平靜，但他說其實很喜歡聽到觀眾誇「很喜歡你演的這個角色」，這種肯定會觸動、感動他，例如前陣子宣傳《逆局》時，遇到一位觀眾的爸爸很喜歡《天橋》裡的阿派，因為在那個年代也想活得跟阿派一樣，只是沒能做到，他很感謝對方的肯定，「是我運氣好，謝謝有這好劇本，謝謝導演找我演，我只是把生命靈魂交給這角色，然後變成共同體，至於得獎與否，就是五分之一的機會，平常心。」他預告典禮當天一定會穿上自己喜歡的好看衣服，「穿自己喜歡的，我才會覺得自在、才有自信！」