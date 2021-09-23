每年里鄰長會跨縣市參訪觀摩，但今年因疫情嚴峻，桃園市13區僅有4區公所已辦理，藍營議員直指每人3840元的聯誼經費竟要改發禮券，質疑科目不符，「不怕之後要跑法院嗎？」要民政局不要甩鍋給公所。民政局解釋已授權公所改辦淨山、淨灘等活動，若有剩餘經費再發放紀念品，達聯誼目的。

褚春來說，受疫情影響，各區公所今年度里鄰長聯誼活動僅有桃園、平鎮、大溪及復興已舉辦完畢，其他9個區公所有的要續辦、有的保留預算明年擴大辦理，另有3個區公所研議停辦改買禮券送給里鄰長，他直言守望相助隊、關懷據點等志工一樣也有1600元的自強活動費，但各局處多頭馬車、沒有統一作法，籲市府統籌辦理，更建議續辦，「鼓勵民眾來桃園玩，卻禁止桃園跨縣市旅遊不合理！」

「不要陷區長於不義！」議員呂淑真、周玉琴認為各公所應該標準一致，避免比較。黃婉如則說，預算動支有適法性問題，強調區長都是公務員，要奉公守法，動支要符合科目，「以免疫情後要被約談！」舒翠玲更以議員出國考察經費沒用完改買禮券為例，「這樣不會太扯嗎？社會觀感不佳！」

綠營議員則緩頰，呂林小鳳、鄭淑方都說，里鄰長在疫情期間背負很多重責大任，非常辛苦，希望民政局審慎處理。

民政局長陳靜航解釋，中秋節前已召集各區長開檢討會議，考量疫情不穩定性，年底前恐無法跨縣市參訪，授權各公所辦聯誼活動，剩餘經費再發紀念品，達到聯誼目的。主計處則指出，沒辦活動就發禮券才會有適法性問題，若聯誼活動後發送紀念品，實務上是可行。

鄭文燦則表示，鄰里長的自強活動，受到疫情影響沒有辦法成行，那部分的行政區已經辦完了，部分還沒有辦完，沒有辦完的部分，授權各公所辦理。另外有些回饋金，或者一些志工的觀摩預算費用，都可以保留，等到明年再使用也沒有問題，已透過區政會議充分討論，會盡量按照預算程序來保留。