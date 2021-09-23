屈中恆將和吳怡霈一起頒發「少年節目獎項」。（三立提供）

廣播界年度盛事「第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於本周六（25日）於國父紀念館登場。今年邀請的頒獎嘉賓也很有看頭，屈中恆、吳怡霈則頒發「少年節目獎項」，在《大嘻哈時代》擔任導師的熊仔與主持人李英宏分別頒「類型音樂節目獎」及「類型音樂節目主持人獎」，而備受關注的獎項「流行音樂節目獎」及「流行音樂節目主持人獎」則由名製作人陳子鴻與歌手孫盛希擔任頒獎人。

吳怡霈求學時代在深夜念書時都是廣播陪著她，曾幻想喜歡的男生在光禹的節目中點歌送她，會覺得很感動。也表示如果自己是廣播節目主持人，看到這麼多聽眾的來信，幫大家傳情的話會很浪漫，不只是學生時期的幻想跟夢想，之前也曾期待被人點播歌曲送給自己。

吳怡霈2015被飛碟找去帶班，跟侯昌民一起主持，當時心情很雀躍，因為是live直播，有call-in內容，代班久了之後就固定跟侯昌明主持，正式從喜歡廣播的聽眾變成真正的廣播人，圓了學生時代的夢想。

吳怡霈覺得廣播跟演戲或是主持電視很不同，她認為主持廣播節目可以跟來賓一起掏心掏肺，自己比較像是偷故事的人，藉著節目偷了別人的人生故事，把別人的經歷變成自己生命的養分，作為自己在舞台劇或是當演員的時候的養分。吳怡霈也透露目前在POP radio做廣播，今年或明年她的廣播節目可能會變成帶狀的節目。