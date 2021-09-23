屏東可可聞名國際，萬巒鄉可可文化節也將於10月2日甜蜜登場，並在一連2天的活動中加碼舉辦「屏東可可台灣chocolate盃競賽」。（謝佳潾攝）

屏東可可聞名國際，萬巒鄉可可文化節也將於10月2日甜蜜登場，並在一連2天的活動中加碼舉辦「屏東可可台灣chocolate盃競賽」。（謝佳潾攝）

屏東可可聞名國際，萬巒鄉可可文化節也將於10月2日甜蜜登場，並在一連2天的活動中加碼舉辦「屏東可可台灣chocolate盃競賽」，將吸引全台製作可可職人到場大展身手，優勝者可獲1萬元獎金，此外還有精選小農市集供選購。

萬巒鄉公所指出，公所連續多年舉辦可可文化節，除有多種可可產品令人眼睛為之一亮，今年還規畫小農市集，精選30個在地商家，提供各種農特產品讓遊客選購，來自萬巒鄉的漫慢人地方文化創意團隊集結了鄉內各種產業，有在地特色美食、文創產品、手做小物等，歡迎大家一起共襄盛舉。

針對今年活動的最大亮點，公所稱，便是加碼舉辦的「2021屏東可可台灣chocolate盃競賽」，該賽邀請了全台製作可可職人到場大展身手，優勝者將可獲得1萬元獎金，而不只是選手、現場民眾也能一起感受可可的甜蜜浪漫氛圍。

公所相當重視今年的萬巒可可文化節，23日特地舉辦行前記者會，並邀請榮獲法國AVPA美食銅牌獎的御巧巧克力工坊、以及在地可可小農一同向遊客喊話，期盼活動當日大家呼朋引伴一起到屏東萬巒品嘗最在地也最優質的可可產品。

萬巒鄉長林國順說，屏東被稱為可可的故鄉，所以萬巒可可文化節不能漏氣，而公所除透過可可節推廣在地可可及農特產外，也精心安排多條「可可導覽輕旅行」路線，讓大朋友小朋友在遊程中深入認識可可豆的生長環境及巧克力製作過程。

公所表示，活動當天還有緊張刺激的辦公椅競速賽及樂活悠閒的自行車活動，另外還有令人期待的晚會，屆時將邀請客家歌后彭佳霓到場獻唱，與大家同樂。