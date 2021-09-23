高雄市警察局公關室警務正黃義彰樂於助人，除了長期在高雄微笑慈善會默默行善付出，更邀集當鋪業者一同幫助街友，近日高雄市直轄市當鋪公會理事長黃世泰捐出150公斤白米給微笑慈善會，希望把愛傳下去，微笑慈善會理事長黃淑娟也相當感謝黃義彰及黃世泰的愛心。
黃義彰曾任高市警三民一分局長明派出所長，因緣際會下與黃淑娟結識，便開始默默行善，定期捐贈物資，幫忙無家可歸的街友，除了自身行善以外，更希望把愛傳出去，經常邀請地方善心人士、親朋好友一同幫忙社會中的弱勢族群。
近日黃義彰的善舉，感動中南部第一家做精品當鋪的業者、高雄市直轄市當鋪公會理事長黃世泰，讓他也決定投入行善行列，近日一口氣捐贈150公斤的白米給微笑慈善會，希望街友們可以溫飽肚子，黃世泰表示，行善的感覺真的很棒，這是用錢無法買到的東西，未來只要有能力，必定會繼續幫助需要幫助的人。
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