今年95歲的翟伯伯年輕在金門服役時，參與九三炮戰，耳膜被炸開的炮彈震動受傷，隨著年紀老化，聽損更加嚴重，太太跟他說話時常常雞同鴨講，不知吵過多少回，翟伯伯更感嘆過馬路時，被駕駛搖下車窗開罵，他說：「我實在聽不到喇叭聲啊！」他今參加虹韻國際貿易股份有限公司捐贈助聽器活動，得知28日即能正式裝上助聽器，激動得哽咽落淚。

虹韻總經理王安表示，根據WHO世衛組織的調查公布，65歲以上有聽力退化者約35％，台灣據估計約有百萬人聽力損失，但其中約有80萬人沒有配戴助聽器，不僅造成生活不便，也影響和家人溝通，甚至社交。

王安表示，公司推動「聽見愛希望工程」公益活動，已經進入第3年，全台至少送出50台知名瑞士品牌Phonak高性能助聽器，這次為響應新北市政府「好日子愛心大平台」，特別送出市值100萬元共21台的Phonak助聽器，及後續的助聽技巧課程，給經濟弱勢而有聽覺障礙的市民。

新北市社會局長張錦麗代表受贈表示，感謝虹韻看到新北市好日子愛心大平台的運作和號召，新北市有全國唯一公辦公營的輔具中心，推動輔具超音速服務卓有成效。

此次受贈對象為具有低收或中低收證明，或領有社福補助者，聽損程度在輕度至重度（40分貝至90分貝）之間，由輔具中心進行評估，再由虹韻指定的門市給予裝配。。