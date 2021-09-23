行政院副院長沈榮津23日到高雄視察校園冷氣建置情形。（高巿府教育局提供）

高雄市高中以下學校348校、9774間教室配合「班班有冷氣」政策，計畫於2年內完成冷氣設置與電力改善工程，並搭配校園設置太陽能光電設備，打造舒適綠能學習環境，行政院副院長沈榮津23日到高雄視察校園建置情形。

「班班有冷氣」政策，高雄市所需費用近30億元，獲前瞻建設補助88％，其餘由市府自籌，沈榮津在高雄市長陳其邁、副市長林欽榮與教育局長謝文斌陪同下，23日下午到仁武區登發國小、鼓山區龍華國小實際了解建置情形。

除了表示加快建置進度，沈榮津在聽取簡報視察後也提到，不僅要考量安全性，另也要顧及教室美觀，工程品質更是他最重視的地方，希望學校完成電力改善工程與冷氣安裝後，配合後續的太陽能光電，能達到供電自給能力。

教育局表示，「班班有冷氣」分成電力改善工程、冷氣採購裝設、校園能源管理系統及太陽能光電建置等，其中電力改善工程包含新設冷氣電力系統及既設電力系統改善，348校分62群決標，新設冷氣電力系統可在12月底完成。