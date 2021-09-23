以傳統糕點排成38 慶祝臺克建交38年。（北榮提供）

以傳統糕點排成38 慶祝臺克建交38年。（北榮提供）

克國哈菁絲大使(右)致贈北榮克國傳統糕點。（北榮提供）

我國友邦聖克里斯多福及尼維斯哈菁絲大使，為感念臺北榮總醫護人員，在新冠肺炎疫情期間不眠不休守護臺灣及旅臺外籍民眾的健康，今(9／23)日上午特別贈送由在臺克國留學生親手製作傳統糕點138盒，同時喜迎台克建交38年，由臺北榮總許惠恒院長代表接受。許院長表示，醫療不分國界，臺北榮總很樂意與世界各國分享在醫療保健方面的經驗，期藉由臺克醫療合作深化兩國情誼，共同促進醫療及公共衛生的進步與發展。哈菁絲大使特別以中文「施比受更有福」，表達對臺北榮總及所有第一線抗疫醫護人員誠摯的敬意與感謝。

109年新冠肺炎肆虐全球，我國仰賴嚴格的邊境管制及人民的高度自律，成功防範病毒入侵。今(110)年5月疫情進入社區後，我國醫療體系面臨前所未有的危機，所幸透過政府的決策、醫院靈活調度、基層醫師全力支援等多方的協助，讓我國能重拾加零確診的優異表現。

臺北榮總與克國的淵源可追溯至5年前，透過財團法人國際合作發展基金會(TAIWAN ICDF)的媒合，共同執行「聖克里斯多福及尼維斯慢性腎臟病基礎防治體系建構計畫」，該計畫於109年成功圓滿結束，協助完成慢性病個案管理追蹤表單並導入該國基層診所，並且蒐集3739名高風險個案完成流行病學報告；同時臺北榮總腎臟科曾偉誠醫師親赴克國當地參加「臺克慢性疾病防治論壇—現況與未來方向」。有鑑於該計畫之成功，在計畫尾聲之際，該國衛生部即與我國駐克國大使館商討二期「聖克里斯多福及尼維斯代謝性慢性病防治體系強化計畫」，疾病從慢性腎臟病擴大到高血壓糖尿病等代謝性疾病。