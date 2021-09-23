雖然10月電價敲定凍漲，但是電價費率審議會今天通過台電提報兩個新案，一個是2.5萬戶工商高壓用戶夏月電價，明年要提前半個月在5月16日實施，民生用戶暫不跟進。另外現行「簡易型三段式時間電價」，將新增夜尖峰時間「下午4點到晚上10點」，讓用電多在白天的民眾多一個選擇。

經濟部表示，為了因應再生能源發展帶來的夜尖峰，以及氣候變遷5月高溫提前，電價審議會同意台電所提兩個方案，包括時間電價(日、夜)自由選擇方案及高壓以上用戶5月下半月提前夏月電價。

現行夏月電價時間為每年6到9月，各級電價比非夏月時貴上13％至27％。目前工業與商業大戶等高壓用電共有2.5萬戶，以後等於提早半個月收取較貴電價。不過台電強調，會把這半個月多收的電費，攤提後同步調降高壓戶非夏月費率。也就是從業者收到的總電費不變。可是非夏月費率實際對應降多少，還要精算。

雖然說是台電總收益不變，曾文生卻也直言，不同產業受到衝擊會不一樣，「這部分台電還要去溝通」。他認為產業可以做排程，像是石化業就可以離峰時段先生產。

至夏月電價提早措施，是否未來也會擴及民生用戶？曾文生說，民生要不要跟上來，何時開始跟，目前還未確定，會由台電另外提案討論。

另一個時間電價部分，目前僅有22萬戶選擇。以「簡易型三段式時間電價」來說，尖峰時間設定在上午10點到12點、下午1點到5點，所收費率較貴，其餘時段為半尖峰與離峰，費率則較便宜。

台電表示，未來就是新增一個夜尖峰時段「下午4點到晚上10點」，可讓民眾自由選擇，看要原有日尖峰，還是夜尖峰。選後者對用電多在白天的民眾比較有利，例如學校、朝九晚五辦公室、夜間工作者，因為用電多在白天，此時費率較低。