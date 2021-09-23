台灣自5月中爆發本土疫情以來，隨然目前疫情趨緩，本土已出現多次「+0」，但是民眾仍憂心忡忡。國民黨立委羅明才今天（23日）對行政院長蘇貞昌質詢表示，「若你(疫情)守的好，我很多朋友說要選你當總統」，蘇揆對此僅回應「蛤？」

行政院長蘇貞昌23日至立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」時，國民黨立委羅明才表示，希望政府做好超前部署，每次看到本土染疫案例「+0」就很開心，比中統一發票還開心。大家不分藍綠要遵守防疫規範、共體時艱，不能再有破口出現，並問蘇揆有沒有信心？蘇貞昌回應表示，政府一直在做這方面的努力，一直以「+0」為目標。

國民黨立委羅明才並對蘇貞昌表示，「若你(疫情)守的好，我很多朋友說要選你當總統」，蘇貞昌愣了一下表示，「蛤？」此時議場出現一陣笑聲。羅明才接著表示，可是如果守不好，就糟糕了，這階段不要開玩笑，還是要回歸重要的方向，各部會一定要加強邊境管制。

另外，羅明才還質疑，主計總處預估今年的經濟成長率」從年初的3％，一路上修至8月份的5.88％，五倍券推出後，對今年的經濟成長率會有何變化？蘇貞昌則表示，五倍券已超過幾百萬人綁定，連地方政府都一再加碼，各商家也紛紛共襄盛舉，一定會對經濟成長有很大幫忙。