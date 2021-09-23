台灣正式遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本國會最大跨黨派團體日華議員懇談會會長古屋圭司今天表示，期盼台灣能加入CPTPP，日華懇全力支持。

日本執政黨自由民主黨（自民黨）籍眾議員古屋圭司今天接受採訪時表示，今年3月日華懇舉行年度總會時已通過多項對台灣友好的2021年度基本方針，並將決議文面交駐日代表謝長廷，基本方針明確主張支持台灣加入CPTPP等。

台灣的總統、執政黨民主進步黨主席蔡英文日前與參選自民黨總裁（黨主席）選舉的候選人、前總務大臣高市早苗進行視訊會談時說：「台灣擁有加入像CPTPP這樣高水準多邊貿易協定的充分能力，希望高市及日本友人，能積極協助台灣參與像CPTPP這樣的各種自由貿易協定。」

高市說，包括解決參與CPTPP前提的各項問題在內，日本支持台灣參與CPTPP，也希望盡可能協助台灣朝此目標邁進。

古屋表示，蔡總統與高市的視訊會談大約是一個月前的台美日國會外交之一環，7月29日舉行視訊方式的國會議員戰略論壇後，日本有個別的國會議員希望能與台灣多交流，於是促成這次蔡總統與高市的視訊會談。

他指出，有關台灣正式申請加入CPTPP一事，今後協商過程中會有很多條件被提出來談。高市與蔡總統視訊會談言及「包括解決參與CPTPP前提的各項問題在內」，有些CPTPP的問題有待解決，其中之一就是台灣針對福島等5縣產的食品管制問題。

他說，有看到媒體報導指出，台灣已表明有意與日方討論福島等5縣食品的問題，期盼能以良好的形式。台灣爭取CPTPP會員國同意，加入CPTPP，日華懇將全力支持。

在台灣，有些人認為政府以解禁福島等5縣食品做為日本挺台灣加入CPTPP的「交換條件」，對此，古屋說：「日本完全沒有說這是交換條件。我們支持台灣加入CPTPP，只是在多項協商過程當中存在福島5縣食品問題。這是日本很早以前就請台灣要處理的，並非以此做為支持台灣加入CPTPP的條件。」

他說，台灣2年多前舉行公投結果，2年內維持對福島等5縣食品的管制，這是台灣方面的規定；但日本認為福島等5縣食品在科學上安全性已獲得認證，很早以前就期盼台灣務必基於科學的檢驗解除管制，這是大多數日本國民的請求，期盼台灣誠摯以對。

中國16日提出加入CPTPP的申請、台灣22日提出申請，日本政府對於中國、台灣申請加入CPTPP的態度明顯不同，質疑中國有能力符合高標準多邊貿易協定，但對於台灣申請加入則表示歡迎。

對此，古屋說：「畢竟日本與台灣是共享共通價值觀的國家，日本外務大臣茂木敏充明確力挺、日本政府相關人士也明確力挺台灣加入，我認為這就是官方見解。」

在美國紐約訪問的茂木今天舉行視訊記者會，針對台灣申請加入CPTPP一事明確表示歡迎。

茂木強調：「台灣是共享自由、民主、基本人權、法治的基本價值、與日本擁有密切經濟關係的重要夥伴。」他還說，台灣是否完全符合CPTPP高標準貿易協定，有必要審視。

針對中國申請加入CPTPP一事，茂木僅說：「會審視中國是否已準備好符合高標準貿易協定」，並沒說出「歡迎」一詞。

日本外務省表示，茂木今天舉行這場視訊記者會前與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行會談，敦促美國重返CPTPP。茂木也與英國外交部長特拉斯（Liz Truss）舉行會談，內容言及英國申請加入CPTPP的談判。