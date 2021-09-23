許多人都希望「中樂透」頭獎，一夕致富，翻轉人生，不過這筆「意外之財」隨之而來的問題往往更多，美國一名彩券中獎者財務顧問多恩（Don McNay）曾指出「這是彩票的詛咒，因為它不是改善得主的生活，而是讓他們的生活變得更糟，變得不快樂」

多恩舉紐約一名49歲的停車場服務員羅德里奎斯（Juan Rodriguez）為例，表示他在2004年幸運中了1.49億美元（約新台幣41億）大獎，沒想到結婚20年的妻子，不到10天就提出離婚，還向法院申請禁止丈夫領走稅後約5900萬美元（約新台幣16.3億元）獎金，直到他們最終在法庭上達成離婚協議，平分頭彩獎金為止。

報導中提出，只有2個大獎得主事後過得順遂案例，包括退休政府雇員羅伯特（Robert Bailey），他在2018年11月中了3.4億美元（約新台幣95億元）頭彩獎金，還有住在紐約的亞克斯，這2人中獎後都過著愜意的生活，原因是他們在得獎後第一時間，立即聯絡律師與財務規劃師，將大筆獎金做正確的規劃與運用，才沒有發生像羅德里奎斯一樣，結髮20年的妻子為了「分錢」訴請離婚。