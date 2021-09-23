縣府重建拉庫拉庫溪流域佳心舊社 榮獲「國家卓越建設獎2021」殊榮 ，縣長徐榛蔚領獎。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

由FIABCI-TAIWAN主辦的「國家卓越建設獎2021」，花蓮縣府重建「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示」獲獎。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣府支持下重現石板家屋，讓這些富含智慧的袓屋重新蓋回來。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣府重建「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示」，獲國家卓越建設獎2021肯定，縣長徐榛蔚今北上受獎，她感動說，花蓮縣重建布農族傳統建築工藝，有助推台灣原住民族有形、無形文化資產與承襲傳統工法的保存維護。

由內政部、交通部指導、FIABCI-TAIWAN主辦的「國家卓越建設獎2021」，花蓮縣府重建「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示」，獲最佳環境文化類卓越獎，今晚在台北君悅飯店頒獎。

2018年12月花蓮縣文化局偕同國立臺東大學及在地族人完成佳心舊部落Istasipal家屋重建，再造歷史現場、傳承先祖智慧；2019年延續成果、再現過去布農族傳統聚落的多元元素，包括耕地、工寮及附屬家屋等，有別於前次的重建經驗，該計畫著重在建屋材料的取得、處理、運用及構法等傳統知識的發掘及累積。

同時出版《拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑系列叢書》套書編輯等8項，深獲當地布農族耆老和民眾全力支持。對於經手過計畫案的前文化局長陳淑美、江躍辰也表示與有榮焉，為布農族石板屋文化復振與山林生活智慧的傳承與發揚注入永續的生命力。

這是令人感動與振奮人心的時刻！這是花蓮縣政府第一次獲得「最佳環境文化類」卓越獎，縣長徐榛蔚說明此次獲獎的案件，在附屬家屋的建造，已使用當地的櫸木，感謝在地族人張忠義家族的支持及執行團隊潤澤規劃設計林宏益在艱困難行時依然堅持不懈，以及每一位參與的學者、地方耆老、族人與部落青年。

特別提到在地的族人參與將石材從山腳徒步背運回佳心，才能重新蓋回百年前的房子，260年前，布農族跨越中央山脈來到了拉庫拉庫溪的中部並在此落地生根，也因應著天地還有整體環境，做出很好的階梯式工法。

國家卓越建設獎自2006年辦理，致力環保精神與人文思維均衡發展，每年甄選台灣公私部門優秀建築作品，分為最佳規劃設計、最佳施工品質、最佳管理維護、最佳環境文化、最佳都市更新、最佳社會住宅等6類，讓國人看見台灣建築優異水準。