澎湖校園BNT疫苗施打首日，澎水職校745名學生輪流接種。（陳可文攝）

美國推出入境新規定，美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德昨(22)日證實，自11月初起所有外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種國際認證COVID－19疫苗的證明。但高端疫苗未獲國際認證，屆時，打高端疫苗的國人去美國將受阻，導致高端疫苗接種人氣大跌。衛福部資料顯示，22日打第一劑高端的只有228人，打第二劑只有458人，只能用崩盤二字形容。

美國推出入境新規定議題也搬上國會質詢台，民進黨立委高嘉瑜昨(22)日質詢時表示，台灣應從現在開始就超前部署，若美國不能接受高端，第一劑打高端的民眾，就應立刻混打莫德納、嬌生等疫苗，否則等於到年底前都會被鎖在台灣。當場，陳時中回應「世界也不是只有美國」，這回應立即遭網友批「準備下台吧！」。

國民黨立委洪孟楷也關切美國將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境。他質詢問政府，有沒有可能包括施打高端疫苗、混打疫苗沒有辦法進入美國。對此，陳時中說，都需要去溝通。

由於，對美國將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境，蔡政府暫無方法解套，立即影響高端疫苗打氣，22日打第一劑高端的只有228人，打第二劑只有458人，相較AZ第一劑61308人、第二劑 82121人；BNT第一劑8822人；莫德納第一劑569人、第二劑23293人，有雲泥之別，高端接受度真的因美國推出入境新規定嚴重影響。