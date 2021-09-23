全台首學孔廟祭孔大典將於9月28日登場，往年典禮除遵循古禮獻祭外，並有拔智慧毛傳統，今年配合防疫，財團法人台南市孔廟文化基金會宣布今年祭孔結束後，暫停拔智慧毛，台南市文化局則推出孔廟獨家限量紀念商品「智慧牛」玩偶吊飾，讓民眾不用「拔智慧毛」，直接將整隻「智慧牛」帶回家！

每年祭孔大典後的拔智慧毛活動，吸引許多民眾爭相參與，尤其，許多家長為都了讓家中的學子增長智慧，會在祭孔後拔智慧毛，不僅現場容易因搶拔智慧毛，造成混亂場面，也引發傳統祭典與動保議題等不必要的對立與拉鋸。

文化局今年思考如何兼顧傳統需求及動保潮流的目的，推出「台南孔廟智慧牛」玩偶吊飾，在尊重傳統習俗思考方向下，開發新的文創商品，期能兼顧尊重傳統習俗，也減少爭議。

文化局表示，「台南孔廟智慧牛」長14公分、寬6.5公分、高10公分，設計背部中心為「全臺首學」牌匾字樣象徵台南孔廟，左右兩側搭配「文運昌隆」和「雲路鵬程」字樣，期許學生增長智慧、學業順遂。吊繩以孔廟「下馬碑」做為概念，結合孔廟間化建築體，另配置傳承至今的「太牢之禮」習俗献祭牛、羊、豬圖樣，象徵取得智慧之毛。

「台南孔廟智慧牛」預定24日上架販售，限量發行800隻、每隻售價200元，於台南孔廟、愛國婦人館、赤崁樓、安平古堡及安平樹屋販售部等5處限定販售。