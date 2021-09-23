「半島電視台」（Al Jazeera）23日報導，雖然塔利班先前宣稱將建立「具包容性的政府」，但消息人士透露，該組織的內部分歧正影響其統治，已出現組織內武裝衝突的風險，更不用提去「包容」其他非塔利班人士了。

根據報導，塔利班共同創辦人、目前於該政權中擔任副總理的巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar），先前被爆出與另一名內閣成員發生爭吵後，一度消失於公眾目光之前，導致出現他已遭殺害的傳聞。雖然巴拉達20日被拍到與聯合國官員會面，但消息人士告訴「半島電視台」，塔利班高層之間確實關係緊張。

其他消息人士透露，塔利班強硬派覺得自己在20年的戰鬥中「受到虧欠」，儘管部分高層希望緩解阿富汗平民和國際社會的恐懼及疑慮，但這些強硬派「只想要戰利品」，並持續違反命令，試圖搶走前政府官員的房子、汽車等財產。

另外，雖然長期支援塔利班的巴基斯坦呼籲該組織信守承諾，組建對什葉派和女性等更寬容的政府，但塔利班已公開點名批評該國總理伊姆蘭汗（Imran Khan），說他沒有權力指手畫腳；而儘管阿富汗前總統卡賽（Hamid Karzai）等人已受邀與塔利班會談，但據稱強硬派從最初便表示，任何前政府官員都不允許獲得職位。

且就算高層能避免公開衝突，塔利班的其他成員卻不一定能彼此容忍。消息人士指出，由於該組織基層成員之間存在區域或私人恩怨，目前首都喀布爾和其他省分發生小規模衝突甚至戰鬥的風險正在升高，恐對阿富汗平民造成更大的傷害。