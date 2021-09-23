女星王祖賢息影多年，但她留下許多代表作至今仍是不少影迷心目中的經典，像是《倩女幽魂》系列的小倩、《賭神》的阿珍和《摩登如來神掌》的雲籮公主，上個月在社群曬零修圖自拍照，讓粉絲更想念她；但儘管王祖賢一度被封為「亞洲第一美女」，昔日大導演王晶卻稱她是「最不上鏡女星」，她本人聽完超高EQ回應，讓眾人看見她的好氣度。

王祖賢1984年在台灣出道，沒多久就到香港發展，和不少大咖演員合作拍許多電影，而她超過170公分的身高和氣質出眾的神仙顏值，讓她獲得「亞洲第一美腿」和「亞洲第一美女」稱號；但近日有網友挖出昔日大導演王晶聊到王祖賢的影片，他稱讚王祖賢有90分以上的美，但上鏡就只剩75分，直言她是「最不上鏡的女明星」。

王晶過去評論王祖賢雖然漂亮但是是最不上鏡女星。(圖/ 摘自微博)

除了提到王祖賢不上鏡，王晶也說很多人稱讚王祖賢有一雙美腿，但他認為很醜，因為腿長卻線條不美，只能把鏡頭拉遠一點拍，導致看到長腿卻看不到線條；而王祖賢得知自己被王晶這樣評論，展現超高氣度，沒生氣外還替王晶解釋，笑說這樣是稱讚她「本人更好看」。

王祖賢對於外貌和上不上鏡也有自己的看法，「人也不會一輩子都活在螢光幕前，上鏡頭也不過就一陣子的事情，我也不能拍一輩子的戲，真正的自己才是一輩子的事」；她的高情商回應被粉絲大推，被讚「女神氣度就是不一般」。