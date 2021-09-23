防範新冠肺炎，全球都在施打疫苗，但罕見的異常反應也特別受到關注，像是日前台南公務員打AZ後勃起一個月，日本近期也有一名男性苦主，在接種第二季莫德納疫苗後，竟開始瘋狂掉髮。

日本一名年輕男子「いるしげ」在Twitter上分享自己打疫苗後掉髮記錄，他表示從7月9日注射第一劑莫德納，3天後就察覺自己開始掉髮，只是用手梳髮時，手上就會有7到8根掉落的頭髮，洗頭後掉落的數量更多。

過一個月後，8月9日時いるしげ的髮量已明顯減少，頭皮顯露的範圍也擴大，但他為了防疫，仍再去接種第二劑莫德納疫苗。在打完第一劑後的第73天，いるしげ的頭髮已經稀疏到遮不住頭皮，像極了周星馳電影《功夫》裡的火雲邪神的髮型，他也只能自嘲「我想大概100天後就會全禿了。」

原PO表示自己已就醫檢查，也貼出兩個月前未掉髮前的照片作對比，讓網友不敢置信，紛紛留言替原PO加油打氣，「心情上還好嗎」、「壓力一定很大吧」、「祝你早日恢復」。

但其實這不是首起莫德納疫苗後異常掉髮事件，今年5月，新加坡一名66歲大叔接種兩劑莫德納疫苗後大量掉髮，幾乎全禿。7月則是一名日本女子，在打完第一劑莫德納疫苗後，一頭長髮掉光光，讓她只敢戴帽子出門。