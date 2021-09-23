國民黨主席選舉將在25日舉行投票，4位候選人之一的前新北市長朱立倫，今上節目談及蔡政府遞件申請加入CPTPP，對於總統蔡英文在臉書稱「從2016年就任以來，已籌備此事5年，盼日本友人支持台灣加入」。朱立倫除拋出3點質疑外，並直言，他不認為到目前為止，民進黨有為加入後的產業衝擊，做任何的準備。

國民黨主席候選人朱立倫。（圖/資料照，張鎧乙攝）

總統蔡英文今(23日)在臉書發文談及政府加入CPTTP的立場，她指出，2016年起，我們陸續推動5+2產業創新計畫、新南向政策、六大核心戰略產業，調整了台灣的產業經濟體質。因應全球供應鏈轉型，也引導台商升級轉型、回台投資。簡單來說，無論是經濟面、社會面、法制面，政府已經做好準備，此時此刻申請加入CPTPP，就是「水到渠成」的時候。

朱立倫今(23日)受邀上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，同台的還有前立委郭正亮、資深媒體人黃暐瀚、謝寒冰。

對於大陸北京當局於9月16日遞件申請加入CPTPP，台灣方面則是在9月22日遞件申請，而蔡政府很可能將面對2大問題，分別是「日本核食開放，民眾反彈」、「農產品叩關入台，農民反彈」，主持人問朱立倫，國民黨若將來重返執政，將如何面對同樣的問題？

朱立倫表示，第一，如果民進黨是一個負責任的執政黨，該做的事早就準備了，他也很訝異，蔡英文從參選時就說要加入TPP，後來改名稱為CPTPP，想請問蔡英文過去這5年多做了什麼？

第二，中國大陸9月16日提出申請，蔡政府也趕在9月22日提出申請，是為了跟中國大陸較勁，才要參加CPTPP嗎？

第三，參加CPTPP，一定會面對「日本核食開放，民眾反彈」、「農產品叩關入台，農民反彈」的問題，而民進黨又做了什麼準備？這問題不用問行政院長蘇貞昌，大家也都知道的問題。

朱立倫認為，「民進黨現在到底做了什麼準備？到目前我都沒有答案，所以，這一切都是空談，我認為，她只是為了中國大陸在9月16日提出申請，一定會有人質疑，為何政府沒去遞件？這只是一種卡位的觀念。實質上，我不認為到目前為止民進黨有做任何的準備」。