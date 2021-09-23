65歲資深主持人澎恰恰因投資電影失利，欠下高達2.4億巨債宣布破產，早前還因為不堪債主紛紛上門討債，深夜緊急發布聲明，否認與直播天王連千億合作，向外界澄清他並沒有年薪2000萬的收入。現在更傳出澎恰恰已找到救命符，那就是日前陪他出席台商好友林先生。

台商林先生日前陪著澎恰恰召開記者會，為澎恰恰澄清與連千毅合作傳聞，「這次事情對澎哥造成很大困擾，根據我這邊跟他了解之後，其實沒有想像中的那麼糟糕啦，畢竟債務也沒有這麼多，他也很努力。有些人出自於好意想要幫他，反而害了他。」穿著白衣的林先生掛保證，澎恰恰並沒有與連千毅完成簽約手續，更沒有拿到外傳的誘人年薪。

現在更爆出，其實這位台商林先生來頭不小，根據三立新聞報導，林先生其實就是赫赫有名的「鱸鰻」林秉文，隸屬天道盟濟公會，年輕時專搞賭場生意，後來更成立金星集團，據說身家上看百億。

其實有不少人好奇，為何澎恰恰能欠到2.4億的債務？關於這個問題，澎恰恰過去坦言是累積來的，從拍第一部電影《帶一片風景走》就賠上1800萬，但他不死心，又接連拍攝《球愛天空》、《鐵獅玉玲瓏》等片都以賠錢收場，加上部分借貸的資金是來自高利貸，負債因此越滾越大。