台船承造海洋委員會海巡署艦隊分署100噸級巡防救難艇，今天上午舉行下水典禮儀式，由台船公司基隆廠長朱有亮、海巡署艦隊分署主任秘書陳泰廷共同主持。最高航速可達30節，續航力更達1200浬。

台船表示，該艇救難艇於去年7月16日開工，同年12月15日安放龍骨，在基隆廠努力下，完成建造，最高航速可達30節，續航力更達1200浬，藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性，並於今日舉行下水典禮。

另外，海巡署委託建造的15艘百噸級巡防救難艇，台船也必如期完成任務，將積極配合「國艦國造」政策，建造作戰性能優異的艦艇國家政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾。

台船公司近年積極轉型，除商船建造外最重要係配合「國艦國造」政策及支援國防建設，為海巡署、海軍、關務署建造性能優異之艦艇，先後建造各式軍艦及巡防艦艇等，戮力如期如質完成各項造艦任務。藉由國艦國造案來提升國內就業及經濟發展，培養造船產業優秀人才，穩健推動國艦國造政策。