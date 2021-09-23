雖然我國已正式向CPTPP秘書處國紐西蘭遞交入會申請書，但現在台灣只處於在門外「遞名片」階段，後續仍有8個程序要走。尤其是接下來的「會員間諮商解決關切」階段才是重點，像日本關切的我核食開放問題，都必須在這裡談出共識。

能夠解決，等CPTPP執委會(11國)取得共識決，同意成立「台灣入會工作小組」，我們才算是真正「上談判桌」，進入加入CPTPP實質階段。

根據CPTPP入會10個程序，我們已走完「表達興趣」、「正式提出加入申請」2個階段，接下來進入「會員間諮商解決關切」，能完成獲CPTPP執委會共識決同意「啟動入會程序」，就會成立「入會工作小組」進行談判，之後一個月內提交「市場開放承諾清單」，最後「完成談判」、「執委會共識決」，就可以「提交入會議定書」，正式「完成入會」。

這一段過程，最複雜的是會員間諮商兩國關切議題，以及提交市場開放清單多寡兩個階段，這涉及入會程序快慢。

整個8關走完，根據經濟部過往多邊談判經驗，議題簡單的，最快1年加入有可能，慢的搞個20年也不排除。因此台灣雖遞出入會名片，但離拿到正式門票，還有很長距離。