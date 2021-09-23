美國勞工部周四(23日)公布，截至 9 月 18 日當周，上周初領失業金人數升至35 萬人，高於市場預期；截至 9 月 11 日當周，續領失業金人數284.5 萬人，同樣高於預期，顯示美國就業市場恢復速度放緩，但隨著美國聯準會(Fed)縮減購債行動(Taper)明確時機浮現，美股3大期指走揚。美股周四(23日)上漲37.98點、以34296.30點開出，漲勢隨後擴大至超過400點。

截至台灣時間23日晚間9點55分，道瓊工業平均指數上漲427.62點或1.25%、暫報34685.94點；標普500指數上漲44.57點或1.01%、暫報4440.21點；那斯達克指數上漲123.60點或0.83%、暫報15020.45點；費城半導體指數上漲38.92點或1.14%、暫報3450.94點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價漲0.38%、暫報754.82美元；台積電ADR股價漲0.095%、暫報115.98美元；聯電ADR股價漲0.34%、暫報11.78美元。

Fed結束為期2天的利率政策會議，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會後聲明指出，利率維持不調整，主席鮑爾也對Taper有明確方向說明，指出Fed 不需要看到一份亮眼或是超級強勁的非農就業報告，就可以開始啟動Taper，目前正在等待10月初的9月非農就業報告。

Fed隔夜附買回操作 (ON RRP) 機制也跟著調動，從9月23日起，將 ON RRP 的交易對手上限每日800億美元調高至1600億美元，持續支持有效的貨幣政策。Fed的9 月最新利率點陣圖顯示，18名票委有一半認為將在2022年底升息，顯示升息腳步將比預期還要早。