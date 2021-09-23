關於蘋果（Apple）產品的爆料層出不窮，近日曝光一封蘋果CEO庫克（Tim Cook）致員工的內部信件，信中庫克罕見動怒，指會議內容、產品發布相關消息都被洩露給媒體，誓言必追查洩密者的身分，一旦查明身分，最重可能開除處分。

《The Verge》報導，蘋果上周召開一場全體員工內部大會，會中規定僅能以手寫的方式記錄重點，不得帶電子產品入內，但蘋果和Epic遊戲的法律訴訟、居家工作等政策內容仍在會議結束後，被洩露給媒體。

庫克向員工發布一封信件，沉重的告誡洩密者不要再這樣做，信中內容指出，他今天寫這封信的原因，是聽到許多參與的團隊對於消息走漏而失望萬分，其中也包括會議大部分的細節。

這些都對團隊之間非常重要，因此目前正全力追查洩密者的身分，庫克表示，「但我們不允許任何機密消息外洩，不管是產品IP或是重大會議的細節」，或許洩密者終歸是少數人，但同樣的，他們也不屬於這裡，暗示一旦查明身分，洩密者將會面臨開除的懲處。

而在信中，庫克提到「產品IP」的消息走漏，以及「某一場產品發布會」聯想在一起，庫克所指的有很大的可能就是剛落幕不久的iPhone 13新機系列發表會。

事實上，對每家公司來說，會議內容都是不容許被洩漏出去，這對蘋果這樣的科技巨頭更是如此，蘋果曾表示，會盡所有努力來防止消息走漏，以確保在發布會給予大眾驚喜，因為一旦消息洩露，損害到的不僅是蘋果，同樣也危害消費者從發布會享受到的權益。