首波東北風面將出現，天氣將逐漸轉涼，北部開始有秋天的感覺。（鄭任南攝）

今天（23日）是二十四節氣的「秋分」，但太平洋高壓仍偏強，各地依舊高溫炎熱，中央氣象局指出，本日最高溫在桃園市蘆竹37.7度。不過今晚起首波東北風將報到，明天北海岸、東半部及大台北地區開始有短暫陣雨，且局部地區有較大雨勢，但各地降溫不明顯，高溫仍有30度以上。

氣象局指出，明天白天起隨著入秋後首波東北風逐漸增強，基隆北海岸、東半部及大台北地區會出現局部短暫雨，其中北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢機率；其他背風面地區仍為晴到多雲，不過午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

由於東北風逐漸增強，明天桃園以北及東北部地區高溫會比今天稍降2、3度，大台北及東半部地區約30-32度，其他地區約33、34度，各地低溫變化約25、26度。氣象局提醒，受東北風增強影響，彰化以北空曠及各地沿海地區、離島要留意有強陣風。

今天（23日）是二十四節氣的「秋分」，氣象局指出，隨著入秋後首波東北風逐漸增強，基隆北海岸、東半部及大台北地區會出現局部短暫雨。(氣象局提供)

「天氣風險WeatherRisk」臉書撰文指出，秋分即代表北半球進入冬半年，原意指秋天已過半，但這陣子天氣持續高溫炎熱，秋天的感受還不是很明顯。不過，今天晚上至明天剛好是秋季「第一波東北風」報到，雖然溫度上還沒有明顯轉涼，但隨著風向改變，高溫稍降、迎風面雲量增多，將有局部降雨出現。

氣象局指出，第15號輕度颱風「電母」於今下午生成，未來將往越南方向移動，另外，原位於關島西方海面的熱帶性低氣壓也於今晚8點發展成第16號輕度颱風「蒲公英」，未來將繼續往西北方向移動，氣象局預估2個颱風對台灣都無直接影響。